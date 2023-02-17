В Сети рассекретили внешность нового электрического кроссовера из Китая

Внедорожная модель Human Horizons HiPhi будет называться Y или V. Это третья модель бренда HiPhi китайской группы Human Horizons. Подробности о ней ограничены, но нельзя отрицать, что она выглядит несколько традиционно по сравнению с двумя другими моделями бренда.

Фото: PNZdrive PNZdrive

Благодаря Министерству промышленности и информационных технологий Китая в сети появились изображения, на которых показана следующая модель бренда. Ожидается, что он будет называться HiPhi Y и, как и X, имеет форму кроссовера.

Согласно спецификации, автомобиль имеет длину 4938 мм, ширину 1958 мм и высоту 1658 мм при колесной базе 2950 мм. Форма новой модели менее радикальна, чем у X и Z, хотя передняя часть по-прежнему производит впечатление благодаря светодиодной полосе, искусственным воздухозаборникам с сотнями маленьких светодиодов и большой нижней решетке радиатора.

Боковой профиль нового HiPhi Y демонстрирует двухцветную схему окраски внедорожника, а также толстые задние стойки. Что касается задней части, то в ней преобладают светодиодная полоса во всю ширину и задние фонари, которые изгибаются к бамперу.

Учитывая, что Human Horizons еще не представила автомобиль полностью, многие технические подробности о нем неясны. Известно, что он будет оснащен электрической трансмиссией мощностью 331 л.с., а также передняя подвеска с двойным поперечным рычагом.

Более подробная информация о HiPhi Y, скорее всего, появится перед возможной премьерой на автосалоне в Шанхае в апреле этого года.