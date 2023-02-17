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41 минуту назад

"АвтоВАЗ" рассчитывает поставлять Lada Niva на Ближний Восток

Газета.Ru

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о возможном экспорте автомобилей Lada Niva в страны Ближнего Востока, а также об ожидающемся восстановлении экспортных поставок автомобилей Lada. Об этом сообщает «Прайм».

"АвтоВАЗ" рассчитывает поставлять Lada Niva на Ближний Восток
Фото: Газета.руГазета.ру

«Буквально сегодня обсуждал такие предложения по поставкам Niva, в том числе и в страны Ближнего Востока», — приводит агентство слова Соколова в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Соколова, российский автопроизводитель ожидает активного восстановления экспорта своей продукции в 2023 году и принимает активные действия, чтобы заявить о себе в Африке, Латинской Америке и в странах Азии.

В 2023 году «АвтоВАЗ» планирует отправить на экспорт 20 тыс. автомобилей. Ранее стало известно, что компания установила рекорд по доле на российском рынке. По итогам второй недели февраля этот показатель достиг 46% от числа купленных в России новых легковых автомобилей.

Автоновости,Lada,Максим Соколов,Автоваз,
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