"АвтоВАЗ" рассчитывает поставлять Lada Niva на Ближний Восток

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о возможном экспорте автомобилей Lada Niva в страны Ближнего Востока, а также об ожидающемся восстановлении экспортных поставок автомобилей Lada. Об этом сообщает «Прайм».

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«Буквально сегодня обсуждал такие предложения по поставкам Niva, в том числе и в страны Ближнего Востока», — приводит агентство слова Соколова в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Соколова, российский автопроизводитель ожидает активного восстановления экспорта своей продукции в 2023 году и принимает активные действия, чтобы заявить о себе в Африке, Латинской Америке и в странах Азии.