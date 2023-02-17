Российский авторынок уступил малайзийскому и сравнялся с таиландским

Россия скатилась в самый низ рейтинга крупнейших мировых авторынков.

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Это следует из отчета, опубликованного «Автостатом». По данным агентства, всего в мире за 2022 год было продано почти 81 миллион новых автомобилей, что на два процента меньше, чем в 2021-м. Россия, которая в позапрошлом году занимала 11 строчку в списке, в прошлом откатилась на предпоследнее 19 место: по объемам продаж наша страна уступает Малайзии и находится на том же уровне, что и Таиланд.

Россия опустилась на восемь строчек из-за того, что в минувшем году рынок новых легковых автомобилей сократился почти в 2,5 раза, до 626,3 тысячи штук. Ранее «Автостат» приводил следующие цифры: россияне купили 155,2 тысячи машин иностранной сборки и 471,1 тысячи автомобилей, изготовленных внутри страны. Объем рынка машин локальной сборки упал на 62 процента, а импортных – на 43 процента.

Возвращаясь к рейтингу крупнейших мировых авторынков, на первом месте находится Китай с результатом 26,6 миллиона проданных машин – рост по сравнению с 2021 годом составил четыре процента. На второй строчке США (13,6 миллиона автомобилей; -9 процентов), а замыкает первую тройку Япония, которая идет с большим отрывом от лидеров, – 4,22 миллиона (-7 процентов). В пятерку также входят Индия и Германия, в которых в 2022 году реализовали 3,8 миллиона и 2,6 миллиона новых машин соответственно.