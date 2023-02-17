В России резко подорожал бензин

Биржевая цена на бензин марки "Регуляр-92" в европейской части России за торговую неделю с 13 по 17 февраля взлетела почти на 10 процентов, а стоимость бензина марки «Премиум-95» — на 8 процентов, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

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Стоимость Аи-92 резко выросла до 38 362 рублей за тонну, в последний раз показатель был выше 38 тысяч рублей за тонну в октябре 2022 года. Бензин Аи-95 подорожал до 41 731 рубля за тонну, вернувшись на уровень цен начала января 2023 года.

В начале февраля аналитики прогнозировали, что цены на бензин в скором времени могут вырасти из-за нефтяного эмбарго и слабеющего рубля. По их оценкам, в этом году стоимость бензина может вырасти на 5-11 процентов, то есть выше уровня прогнозируемой инфляции.