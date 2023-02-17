Немецкая компания Volkswagen отзовет с российского рынка для ремонта 38 минивэнов Caddy, проданных в период с 2021 по 2022 год. Об этом сообщает «Росстандарт».
«Причина отзыва транспортных средств: на автомобилях Caddy 5 ограниченного срока выпуска была обнаружена крайне малая вероятность (0,04%), что только один из шести необходимых сварных швов был нанесен на втулку поперечного рычага из-за ошибки в производственном процессе поставщика», – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что дилеры оповестят владельцев машин о необходимости подъехать в сервисный центр для проверки подвески. В случае необходимости все ремонтные работы будут проведены бесплатно.