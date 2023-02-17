Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+15° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
55 минут назад

Volkswagen отзовет в России почти 40 минивэнов Caddy из-за неисправности подвески

Газета.Ru

Немецкая компания Volkswagen отзовет с российского рынка для ремонта 38 минивэнов Caddy, проданных в период с 2021 по 2022 год. Об этом сообщает «Росстандарт».

«Причина отзыва транспортных средств: на автомобилях Caddy 5 ограниченного срока выпуска была обнаружена крайне малая вероятность (0,04%), что только один из шести необходимых сварных швов был нанесен на втулку поперечного рычага из-за ошибки в производственном процессе поставщика», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что дилеры оповестят владельцев машин о необходимости подъехать в сервисный центр для проверки подвески. В случае необходимости все ремонтные работы будут проведены бесплатно.

Автоновости,Видео,Volkswagen,Росстандарт,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий