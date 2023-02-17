«Причина отзыва транспортных средств: на автомобилях Caddy 5 ограниченного срока выпуска была обнаружена крайне малая вероятность (0,04%), что только один из шести необходимых сварных швов был нанесен на втулку поперечного рычага из-за ошибки в производственном процессе поставщика», – говорится в сообщении ведомства.