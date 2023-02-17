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12 минут назад

В Калужской области задержаны подозреваемые в массовой продаже «машин-двойников»

Газета.Ru

В Обнинске Калужской области задержаны двое подозреваемых в мошенничестве при продаже автомобилей, сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

В Обнинске задержали подозреваемых в массовой продаже «машин-двойников»
Фото: Алина Распопова/«Газета.Ru»Алина Распопова/«Газета.Ru»

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Калужской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве», — сообщила Волк.

По словам официального представителя МВД, подозреваемые наладили бизнес по продаже автомобилей, угнанных в разных регионах России. Они получали дорогие машины с перебитыми номерами и комплектами поддельных документов, дублирующими данные легально зарегистрированных транспортных средств, а затем сбывали «машины-двойники» по объявлениям.

«При личной встрече один из фигурантов заключал с покупателями договоры купли-продажи, используя паспорт на чужое имя. Покупку граждане оплачивали наличными деньгами. При этом они не подозревали о криминальном происхождении приобретаемого автотранспорта», — подчеркивается в сообщении МВД.

Зафиксировано три эпизода продажи «двойников», ущерб составил 11,5 млн рублей. Еще две угнанные и приготовленные к продаже машины полицейские нашли на многоэтажной стоянке в Обнинске. Подозреваемые помещены под стражу, возбуждено уголовное дело.

Автоновости,Ирина Волк,МВД России,
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