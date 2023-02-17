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36 минут назад

Honda построила 800-сильный гибридный CR-V

Motor.ru

Проект реализован совместными усилиями Honda Performance Development и Auto Development Center и будет полностью рассекречен в последний день февраля. Впрочем, уже сейчас известно, что трековому вседорожнику достались полностью углепластиковый кузов, экстремальный аэродинамический обвес, новый двигатель, скорее всего, от Civic Type R, и голый салон с каркасом безопасности и рулем-штурвалом.

Honda построила 800-сильный гибридный CR-V
Фото: Motor.ruMotor.ru

Подробности проекта 800-сильного Honda CR-V Hybrid Racer будут опубликованы 28 февраля. До этой даты компания ещё может раскрыть какие-то детали, но пока ничего существенно нет.

Известно, что над машиной работала группа инженеров из Honda Performance Development (HPD) и Auto Development Center (ADC), а также дизайнеры американского подразделения марки. И судя по тизеру, у них получился трековый монстр, с углепластиковым кузовом и аэродинамикой в стиле машин для «Пайкс-Пика».

В основу экспериментальной машины лег новый CR-V, представленный летом прошлого года. В Америке кроссовер предлагают с турбомотором 1.5, а в топовых версиях — с гибридной силовой установкой четвертого поколения.

В ней бензиновую «четверку» 2.0, работающую по циклу Аткинсона, дополняет пара смонтированных параллельно друг другу электромоторов. Тяговый развивает 335 Нм, а комбинированная мощность всей системы составляет 207 лошадиных сил.

Остается только гадать, как HPD и АDC подняли мощность до 800 сил. Без замены ДВС точно не обошлось, и красная «башка» с фотографии на это косвенно намекает. По всей видимости, CR-V Hybrid Racer использует агрегат от Civic Type R, но лучше все-таки дождаться официальных данных. Другие интересные моменты — это, конечно же, компоновка и динамические характеристики.

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