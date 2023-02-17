Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

В GM придумали, как бороться с отпечатками пальцев на дисплеях в машине

Газета.Ru

Концерн General Motors запатентовал технологию самоочищения для экранов автомобильных медиасистем. Она позволит бороться со следами от пальцев, образующимися при пользовании сенсорными экранами, сообщает Autoevolution.

В GM придумали, как бороться с отпечатками пальцев на дисплеях в машине
Фото: Chevrolet Chevrolet

В дополнение к красным, синим и зеленым диодам американский автоконцерн предлагает устанавливать на экраны фиолетовые, которые смогут воспроизводить ультрафиолетовое излучение, невидимое для глаза человека.

Кроме того, экраны планируется снабдить фотокаталитическим покрытием, которое способно поглощать свет и запускать химические реакции, которые приведут к очистке дисплея от следов пальцев и других загрязнений. В свою очередь, ультрафиолетовое излучение от диодов можно будет запускать и в темное время суток.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий