В GM придумали, как бороться с отпечатками пальцев на дисплеях в машине

Концерн General Motors запатентовал технологию самоочищения для экранов автомобильных медиасистем. Она позволит бороться со следами от пальцев, образующимися при пользовании сенсорными экранами, сообщает Autoevolution.

В дополнение к красным, синим и зеленым диодам американский автоконцерн предлагает устанавливать на экраны фиолетовые, которые смогут воспроизводить ультрафиолетовое излучение, невидимое для глаза человека.

Кроме того, экраны планируется снабдить фотокаталитическим покрытием, которое способно поглощать свет и запускать химические реакции, которые приведут к очистке дисплея от следов пальцев и других загрязнений. В свою очередь, ультрафиолетовое излучение от диодов можно будет запускать и в темное время суток.