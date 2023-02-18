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1 час назад

Раскрыта внешность нового седана Honda с начинкой Accord

Motor.ruиещё 1

Минпромторг Китайской Народной Республики опубликовал фотографии и характеристики новой Honda Inspire. Обошлось без сюрпризов: Inspire будет представлять собой перелицованную Honda Accord одиннадцатого поколения. Отличия от исходника сводятся к иному аэродинамическому обвесу, декору и трансформации оптики. На старте продаж новинка будет оснащаться «турбочетвёркой» объёмом 1,5 литра.

Раскрыта внешность нового седана Honda с начинкой Accord
Фото: © Honda Inspire, autohome.com.cn© Honda Inspire, autohome.com.cn

Китайские дизайнеры Honda сохранили все штампованные детали исходного Accord, кроме крышки багажника. С кормы Inspire выделяется упрощёнными фонарями без перемычки по центру, бампером с вертикальными отражателями, накладным спойлером и более искусной имитацией диффузора. Ключевой маркер новинки спереди — решётка радиатора с «грилем».

Honda Inspire, autohome.com.cn

По габаритам Honda Inspire сопоставима с Accord, хотя за счёт обвеса длина увеличится на 55 миллиметров, то есть расстояние от бампера до бампера составит без малого пять метров. А вот улучшений по технике не предвидится, более того, по сравнению с текущей моделью мощность снизится на 3 лошадиные силы до 192 лошадиных сил. Вероятно, на старте продаж единственной связкой будет турбомотор и вариатор с имитацией восьми передач.

Сертификация означает, что премьера Honda Inspire не за горами. Однако за пределами Поднебесной такой седан вряд ли появится, хотя единичные поставки в Россию по схеме параллельного импорта не исключены.

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