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40 минут назад

Эксперты перечислили подержанные иномарки, которые можно купить за 1 млн рублей

Газета.Ruиещё 1

Оптимальным выбором среди подержанных иномарок в ценовом сегменте до 1 млн рублей являются автомобили Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan, а также Sandero и Duster 2016–2019 годов выпуска, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на экспертов отрасли.

Эксперты назвали лучшие подержанные иномарки до 1 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Эти автомобили достаточно распространены, по ним у дилеров есть кузовные запчасти, а у самих машин нет "детских" болезней", – отметил в беседе с "Автостатом" директор направления "Автомобили с пробегом" группы компаний "Прагматика" Александр Сурков.

По мнению руководителя направления продаж автомобилей с пробегом группы компаний "Автомир" Юрия Савичева, при бюджете в 1 млн рублей покупателю лучше остановить выбор на автомобилях корейских и японских марок, недорогих в обслуживании. В их числе Kia Ceed, Rio Sportage, Hyundai Solaris, а также Mitsubishi ASX, Outlander, Nissan Tiida, Teana.

Описано будущее цен на автомобили в России

О том, какие кроссоверы в бюджете 1 млн рублей в настоящее время можно приобрести на вторичном рынке, ранее подробно писала "Газета.Ru".

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