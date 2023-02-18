Представлен первый электрический грузовой велосипед

Первый электрический велосипед-грузовик появится на дорогах ЕС и Британии осенью 2023 года. Об этом сообщает The Verge.

Фото: mate mate

Разработчик – компания Mate - пока показала только функционирующий прототип. Он называется Mate SUV. Велосипед оснащен итальянским двигателем мощностью 250 Вт и может разгоняться до 25 км/ч.

Внедорожник предназначен для семей, желающих заменить автомобиль. «Это не только возможно, но и предпочтительно в велосипедных городах», таких как Копенгаген, где была основана компания Mate.

В комплекте багажник на 210 литров, гидравлические двухдисковые тормоза. В конструкции предусмотрены светодиодная подсветка, система защиты от кражи, USB-разъём для подзарядки электронных устройств. Одного заряда блока аккумулятора хватает на 100 км. Вес новинки – 49 кг.

Грузовой велосипед стоит 6 499 евро (около 6 900 долларов). Создатели говорят, что это недорого, если учесть среднегодовую стоимость владения и эксплуатации автомобиля в США: более 10 000 долларов в год. Эти же оценки варьируются от 3 556 фунтов стерлингов в Британии до 7 392 евро в ЕС.

Внедорожник Mate будет производиться и собираться в Италии. Поставки на мировой рынок ожидаются в сентябре, первоначально новинка поступит в продажу в ЕС и Британии.