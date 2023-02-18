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17 минут назад

Новый Chevrolet Corvette примет участие в культовой гонке

Motor.ruиещё 1

В 2023 году знаменитая гоночная серия NASCAR отмечает своё 75-летие, а открывает юбилейный сезон гонка «Дайтона 500». В 15-й раз служебными автомобилями в рамках большого гоночного уик-энда станут модели Chevrolet — новейшее среднемоторное купе Corvette Z06, купе Camaro SS последнего поколения и актуальный пикап Silverado 1500 RST — каждая из которых будет играть роль пейс-кара в гонках различных дивизионов NASCAR.

Новый Chevrolet Corvette примет участие в культовой гонке
Фото: © Chevrolet© Chevrolet

В гонке главного дивизиона NASCAR Cup Series на трассу выйдет спорткар с 670-сильным атмосферным 5,5-литровым двигателем V8 модели LT6, заимствованным от гоночного Corvette C8.R, в сочетании с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

В качестве пейс-кара будет использоваться модель с пакетом Z07, который включает в себя карбон-керамические тормоза и композитное антикрыло.

Chevrolet Camaro SS 1LE будет возглавлять пелотон на прогревочном круге и в случае появления жёлтых флагов в гонке классов NASCAR Xfinity Series и ARCA Menards Series, а «заряженный» пикап Chevrolet Silverado 1500 RST станет пейс-каром в зачёте NASCAR Craftsman Truck Series.

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