Новый Chevrolet Corvette примет участие в культовой гонке

В 2023 году знаменитая гоночная серия NASCAR отмечает своё 75-летие, а открывает юбилейный сезон гонка «Дайтона 500». В 15-й раз служебными автомобилями в рамках большого гоночного уик-энда станут модели Chevrolet — новейшее среднемоторное купе Corvette Z06, купе Camaro SS последнего поколения и актуальный пикап Silverado 1500 RST — каждая из которых будет играть роль пейс-кара в гонках различных дивизионов NASCAR.

Фото: © Chevrolet © Chevrolet

В гонке главного дивизиона NASCAR Cup Series на трассу выйдет спорткар с 670-сильным атмосферным 5,5-литровым двигателем V8 модели LT6, заимствованным от гоночного Corvette C8.R, в сочетании с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

В качестве пейс-кара будет использоваться модель с пакетом Z07, который включает в себя карбон-керамические тормоза и композитное антикрыло.