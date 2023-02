Porsche впервые назвала цвет в честь фаната марки

Хотя клиентам предлагается широкий выбор цветов кузова, если этого мало, можно выбрать особый оттенок из палитры Paint to Sample (100 эксклюзивных цветов для 911 и 718, по 50 для Taycan, Panamera, Cayenne и Macan) заводской программы персонализации Porsche Exclusive Manufaktur. Если мало и этого, можно воспользоваться услугой Paint to Sample Plus (только для 911, 718 и Taycan), в рамках которой за пять месяцев специалисты создадут уникальный оттенок.