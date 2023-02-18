Porsche впервые назвала цвет в честь фаната марки

Хотя клиентам предлагается широкий выбор цветов кузова, если этого мало, можно выбрать особый оттенок из палитры Paint to Sample (100 эксклюзивных цветов для 911 и 718, по 50 для Taycan, Panamera, Cayenne и Macan) заводской программы персонализации Porsche Exclusive Manufaktur. Если мало и этого, можно воспользоваться услугой Paint to Sample Plus (только для 911, 718 и Taycan), в рамках которой за пять месяцев специалисты создадут уникальный оттенок.

Фото: Porsche Porsche

Давний фанат Porsche и управляющий семейной компанией Elektro Essmann выбрал для своих спорткаров фирменный цвет мастерской по электроустановкам и фотогальваническим системам — ярко-зелёный оттенок, который в палитре Paint to Sample Plus получил название Essmanngreen. С марта 2023 года его смогут выбрать покупатели моделей 911, 718 и Taycan.

История цвета началась в 1992 году, когда Михаэль купил первый Porsche в Essmanngreen, модель 911 Carrera RS 3.6 (964). Затем последовали другие автомобили, в том числе 911 GT3 RS 4.0 (997) и совсем недавно Эссманн купил новый 911 GT3 Touring (992). Сыновья бизнесмена, Майк и Стефан, участвуют в гонках Porsche Sports Cup и, естественно, на гоночных автомобилях тоже есть акценты цвета Essmanngreen.

Первый зелёный спорткар Михаэля был окрашен не на заводе (машину перекрасили после покупки), но в 2021 году для нового автомобиля Эссманн обратился к заводским специалистам и те создали рецептуру оттенка — с учётом связующих веществ и добавок Essmanngreen содержит более 100 ингредиентов и для модели 992 отличается от того, что использовался в модели 997.

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