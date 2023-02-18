Трицикл Polaris Slingshot получил комплект тюнинга

Американское ателье сделало себе имя на доработке различных моделей Ford, но теперь представило необычный по своим меркам продукт — модернизированный Polaris Slingshot. Канадский трёхколёсный спорткар не сделали мощнее, но зато добавили ему спортивных аксессуаров. Это позволило расширить линейку модели с четырёх версий — S, SL, SLR и R — до пяти за счёт появления исполнения Roush Edition.

Фото: motor.ru motor.ru

Polaris Slingshot Roush Edition сохранил 2,0-литровый рядный четырёхцилиндровый 203-сильный двигатель, который сочетается либо с механической коробкой передач, либо с автоматической коробкой AutoDrive с подрулевыми лепестками в стандартной комплектации.

Эти подрулевые лепестки изготовлены из композитного материала и дополняют спортивные акценты в интерьере. В частности, новинка получила накладки на педали Sparco, а также разбросанные по всему интерьеру логотипы Roush.