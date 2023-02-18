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40 минут назад

Трицикл Polaris Slingshot получил комплект тюнинга

Motor.ru

Американское ателье сделало себе имя на доработке различных моделей Ford, но теперь представило необычный по своим меркам продукт — модернизированный Polaris Slingshot. Канадский трёхколёсный спорткар не сделали мощнее, но зато добавили ему спортивных аксессуаров. Это позволило расширить линейку модели с четырёх версий — S, SL, SLR и R — до пяти за счёт появления исполнения Roush Edition.

Трицикл Polaris Slingshot получил комплект тюнинга
Фото: motor.rumotor.ru

Polaris Slingshot Roush Edition сохранил 2,0-литровый рядный четырёхцилиндровый 203-сильный двигатель, который сочетается либо с механической коробкой передач, либо с автоматической коробкой AutoDrive с подрулевыми лепестками в стандартной комплектации.

Эти подрулевые лепестки изготовлены из композитного материала и дополняют спортивные акценты в интерьере. В частности, новинка получила накладки на педали Sparco, а также разбросанные по всему интерьеру логотипы Roush.

В оснащение Roush Edition также включена крыша Excursion Top с эмблемами тюнинг-ателье и мультимедиа Rockford Fosgate с 7-дюймовым тачскрином и поддержкой подключения смартфона через Apple CarPlay. Визуально спецверсию отличает окраска Racetrack Red с алыми акцентами и тёмными логотипами, а кроме того трицикл от Roush Performance можно идентифицировать по тормозным механизмам Brembo, которые больше, чем стандартные — и это единственная техническая доработка.

Автоновости,Ford,Apple,
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