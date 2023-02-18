Официально объявлена стоимость электрокроссовера Genesis GV70

Компания Hyundai Motor объявила стоимость электрокроссовера Genesis GV70 для США. В рамках подконтрольного премиального бренда южнокорейский производитель выпустит третий по счёту электрокар после прошлогоднего седана G80 и кроссовера GV60.

Фото: car.ru car.ru

Модель Genesis GV70 предназначена для североамериканского рынка, автомобили начнут собирать на заводе компании Hyundai в штате Алабама. В США южнокорейский производитель предложит две комплектации кроссовера – Advanced и Prestige, причём, в обоих случаях он является полноприводным. Установлены два электродвигателя, каждый из которых обладает мощностью 160 кВт, имеется тяговый аккумулятор ёмкостью 77,4 кВт•ч.

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Кроссовер в первой версии оценили в 65,9 тысячи долларов (4,9 млн рублей). За такие деньги покупатель получит машину с широким перечнем штатных опций, легкосплавные колёсные диски на 20 дюймов. Передние сиденья и задний диван обшиты натуральной кожей.

Кресло водителя и переднего пассажира имеют систему подогрева и вентиляции. Среди других функций называют большой люк в крыше, бесключевой доступ в салон и кнопку включения мотора.

Мультимедийный комплекс поддерживает Android Auto и Apple Сarplay, предусмотрена возможность беспроводной зарядки смартфона или планшета. Имеется модуль распознавания автовладельца по отпечатку пальца. Водителю помогает множество электронных помощников.

Комплектация Prestige включает в себя все перечисленные опции, а также дополнительные. Среди них называют обшивку передних сидений и заднего дивана натуральной кожей Nappa. Помимо этого, установлена виртуальная приборная панель в виде 12,3-дюймового экрана, на который выводится информация о работе основных узлов машины.

Справа разместили большой дисплей мультимедийного комплекса, который можно использовать в режиме навигации. Среди других штатных опций предусмотрен подогрев руля и заднего дивана, имеется модуль для подавления различного дорожного шума.