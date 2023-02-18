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1 час назад

Серийное производство электрокроссовера E-Neva в Петербурге планируют начать через три года

Car.ru

Электрический кроссовер E-Neva все еще готовится к выходу. К его сборке могут приступить уже через 3 года.

Электрический кроссовер E-Neva планируют начать собирать через три года
Фото: Car.ruCar.ru

Российский автопром готовится к запуску нового электрокара. Речь идет о модели, получившей название E-Neva. К массовому производству автомобилей приступят уже через 3 года. Такое заявление было сделано Михаилом Подвязниковым, который является замгендиректора АО “Концерн ВКО “Алмаз-Антей”.

Первый этап проекта предполагает выпуск электрокаров небольшими партиями. Постепенно объемы производства будут увеличивать, чтобы дойти до показателя 65 000 единиц техники в год. Электромобиль разрабатывается силами оборонной площадки “Алмаз-Антей”. Ранее проект модели официально был представлен главе государства во время его визита в Санкт-Петербург.

Сейчас E-Neva позиционируют в качестве бюджетного электрокара, который способен составить достойную конкуренцию американским Tesla. В движение новый электрокар приводится двумя моторами, общая производительность которых составляет 435 л.с. Чтобы развить скорость в 60 км/час, автомобилю требуется 2,7 секунды. Максимальная скорость составляет 197 км/час. Известно, что полного заряда электрокару хватает на преодоление 463 км.

Среди особенностей автомобиля выделяют просторный салон. В оснащении предусматривается мультимедийная система, которая включает цифровую приборную панель. Среди опций есть проекционный дисплей и сенсорный тачскрин на 15 дюймов. Известно, что кроссовер - один из вариантов для производства. В дальнейшем платформу можно будет использовать для сборки машин в разных кузовах. Кроме того, рассматривается возможность применения разных силовых установок.

Автоновости,Tesla,Алмаз-Антей,
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