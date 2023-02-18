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29 минут назад

В США превратили двухместный Smart во внедорожник с лебедкой

Газета.Ru

В США на продажу через аукцион выставлен Smart Fortwo первого поколения после глубокого тюнинга, который превратил городской микрокар во внедорожник. Об этом сообщает Jalopnik.

В США превратили двухместный Smart во внедорожник с лебедкой
Фото: Cars & BidsCars & Bids

Автомобиль получил подвеску с увеличенный на 8 см дорожным просветом, 15-дюймовые колеса с шинами, предназначенными для преодоления бездорожья, а также электрическую лебедку, укрепленную в передней части. Колесные арки получили пластиковые расширители, которые также не предусмотрены заводской конструкцией.

Cars & Bids

При этом внедорожный вариант Smart построен на основе машины в исполнении Brabus, которое отличается от стандартного, в частности, спортивной выхлопной системой.

Ранее стало известно, что на Ford в США подан коллективный иск из-за опасности возгорания кроссоверов Bronco Sport с дефектными топливными форсунками.

Автоновости,Smart Fortwo,Brabus,Ford,
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