В США превратили двухместный Smart во внедорожник с лебедкой

В США на продажу через аукцион выставлен Smart Fortwo первого поколения после глубокого тюнинга, который превратил городской микрокар во внедорожник. Об этом сообщает Jalopnik.

Фото: Cars & Bids Cars & Bids

Автомобиль получил подвеску с увеличенный на 8 см дорожным просветом, 15-дюймовые колеса с шинами, предназначенными для преодоления бездорожья, а также электрическую лебедку, укрепленную в передней части. Колесные арки получили пластиковые расширители, которые также не предусмотрены заводской конструкцией.

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При этом внедорожный вариант Smart построен на основе машины в исполнении Brabus, которое отличается от стандартного, в частности, спортивной выхлопной системой.