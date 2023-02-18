Раскрыты рублевые цены на большой рамный внедорожник Tank 500

После российской презентации топ-менеджер группы компаний КАН-Авто Алексей Тарасов сообщил в социальных сетях, что бензиновый флагман концерна Great Wall будет стоить от пяти до шести миллионов рублей в зависимости от комплектации. Поскольку речь идёт об официальных поставках, Tank 500 положена дилерская гарантия пять лет или 150 тысяч километров, а при покупке на юрлицо получится вернуть НДС.

Фото: © Tank © Tank

Алексей Тарасов сообщил, что в российской спецификации Tank 500 дефорсируют с 354 до 299 лошадиных сил. Под капотом сохранится бензиновый твин-турбо V6 объёмом 3,0 литра. Анонсированы богатые комплектации с выдвижными подножками, аудиосистемой Infinity, панорамной крышей, светодиодной подсветкой салона, четырьмя мультиконтурными креслами с массажём и вентиляцией.

Цены на «белые» внедорожники Tank 500 оказались даже ниже, чем на «серые» аналоги без заводской гарантии. Если топ-версия действительно будет стоить шесть миллионов рублей, китайская новинка окажется минимум вдвое дешевле «серых» Toyota Land Cruiser 300. В шесть миллионов рублей базовую «трёхсотку» в России оценили в самом начале продаж летом 2021 года, но в реальности цены на японские внедорожники были гораздо выше.