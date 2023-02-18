Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
16 минут назад

Раскрыты рублевые цены на большой рамный внедорожник Tank 500

Motor.ru

После российской презентации топ-менеджер группы компаний КАН-Авто Алексей Тарасов сообщил в социальных сетях, что бензиновый флагман концерна Great Wall будет стоить от пяти до шести миллионов рублей в зависимости от комплектации. Поскольку речь идёт об официальных поставках, Tank 500 положена дилерская гарантия пять лет или 150 тысяч километров, а при покупке на юрлицо получится вернуть НДС.

Раскрыты рублевые цены на большой рамный внедорожник Tank 500
Фото: © Tank© Tank

Алексей Тарасов сообщил, что в российской спецификации Tank 500 дефорсируют с 354 до 299 лошадиных сил. Под капотом сохранится бензиновый твин-турбо V6 объёмом 3,0 литра. Анонсированы богатые комплектации с выдвижными подножками, аудиосистемой Infinity, панорамной крышей, светодиодной подсветкой салона, четырьмя мультиконтурными креслами с массажём и вентиляцией.

Цены на «белые» внедорожники Tank 500 оказались даже ниже, чем на «серые» аналоги без заводской гарантии. Если топ-версия действительно будет стоить шесть миллионов рублей, китайская новинка окажется минимум вдвое дешевле «серых» Toyota Land Cruiser 300. В шесть миллионов рублей базовую «трёхсотку» в России оценили в самом начале продаж летом 2021 года, но в реальности цены на японские внедорожники были гораздо выше.

Отметим, что пока официально оценён в рублях только «младший» Tank 300. «Живые» продажи начнутся весной. Дата начала поставок флагманских Tank 500 пока не называется: известно лишь, что внедорожники появятся у дилеров позже.

Автоновости,Toyota Land Cruiser,Infinity,Toyota,Алексей Тарасов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий