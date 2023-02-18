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43 минуты назад

Ford остановил продажи пяти моделей из-за проблем с трансмиссией

Motor.ru

В социальных сетях распространяется дилерский документ, в котором описан производственный дефект 10-ступенчатой автоматической коробки передач. Из-за ошибки при сборке могут быть не затянуты трансмиссионные болты: это чревато сбоями при переходе в режим парковки и увеличивает риск непреднамеренного скатывания автомобиля при остановке на неровном покрытии.

Ford остановил продажи пяти моделей из-за проблем с трансмиссией
Фото: © Ford© Ford

Документ, адресованный дилерам Ford и Lincoln, датирован 13 февраля, и представитель «голубого овала» подтвердил CarScoops.com его подлинность. В группе риска 944 автомобиля для рынка США, однако покупателям выдано около 300 машин. По оценке Ford проблема проявляется у трёх процентов машин, то есть реально побеспокоить придётся не больше десяти американцев.

В ближайшие дни об отзыве должна объявить Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) США. Механикам Ford придётся перепроверить пикапы F-150, собранные в Дирборне и Канзас-Сити, спорткары Mustang с завода во Флэт-Роке, кроссоверы Explorer с фабрик в Чикаго и Ханчжоу, внедорожники Bronco из Мичигана и кроссоверы Lincoln Aviator (Чикаго). Все вышеперечисленные модели выпущены в период с ноября 2022 года по январь 2023 года.

По итогам 2022 года концерн Ford стал лидером по числу отзывных кампаний в США. Один из самых опасных инцидентов связан с угрозами возгорания: пожар мог возникнуть даже с заглушенным двигателем, а причины долго не могли установить.

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