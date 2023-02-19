Видео: Hyundai Elantra N и Honda Civic Si против Subaru WRX

Авторы YouTube-канала Sam CarLegion провели очередную гонку по прямой с участием трёх автомобилей. На сей раз в дрэг-битве сразились три седана, представляющие разные марки — честь Hyundai отстаивала топовая версия модели Elantra, исполнение N, тогда как за Honda и Subaru бились варианты седанов попроще, Civic Si и WRX соответственно. И ключевой особенностью стала разница в типах привода у соперников.
Hyundai оснащён 2,0-литровым рядным четырёхцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который развивает 276 сил и 404 Нм. Мотор сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а весит такой автомобиль 1455 килограммов.
Subaru имеет 2,4-литровый оппозитный четырёхцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 271 силу и тягой 350 Нм. Оснащена машина такой же 6-ступенчатой механической коробкой передач, но весит больше соперников — 1487 килограммов.