Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+4° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

Видео: Hyundai Elantra N и Honda Civic Si против Subaru WRX

Motor.ruиещё 1

Авторы YouTube-канала Sam CarLegion провели очередную гонку по прямой с участием трёх автомобилей. На сей раз в дрэг-битве сразились три седана, представляющие разные марки — честь Hyundai отстаивала топовая версия модели Elantra, исполнение N, тогда как за Honda и Subaru бились варианты седанов попроще, Civic Si и WRX соответственно. И ключевой особенностью стала разница в типах привода у соперников.

Видео: Hyundai Elantra N и Honda Civic Si против Subaru WRX
Фото: Motor.ruMotor.ru

Hyundai оснащён 2,0-литровым рядным четырёхцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который развивает 276 сил и 404 Нм. Мотор сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а весит такой автомобиль 1455 килограммов.

У модели Honda 1,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 200 сил и крутящим моментом 260 Нм. При этом масса модели составляет всего 1352 килограмма и этот автомобиль, оснащённый 6-ступенчатой «механикой», самый лёгкий в трио.

Subaru имеет 2,4-литровый оппозитный четырёхцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 271 силу и тягой 350 Нм. Оснащена машина такой же 6-ступенчатой механической коробкой передач, но весит больше соперников — 1487 килограммов.

Автоновости,Hyundai Elantra,Honda Civic,Subaru,Hyundai,Honda,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий