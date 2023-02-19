Видео: Hyundai Elantra N и Honda Civic Si против Subaru WRX

Авторы YouTube-канала Sam CarLegion провели очередную гонку по прямой с участием трёх автомобилей. На сей раз в дрэг-битве сразились три седана, представляющие разные марки — честь Hyundai отстаивала топовая версия модели Elantra, исполнение N, тогда как за Honda и Subaru бились варианты седанов попроще, Civic Si и WRX соответственно. И ключевой особенностью стала разница в типах привода у соперников.