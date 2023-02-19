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23 минуты назад

Dongfeng представил тяжелый внедорожник с 6,7-литровым турбодизелем

Газета.Ru

Компания Dongfeng провела презентацию нового внедорожника Warrior MS600 в Китае, сообщает autohome.com.cn.

Dongfeng представил тяжелый внедорожник с 6,7-литровым турбодизелем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Новинка оснащена 6,7-литровым дизельным двигателем Dongfeng-Cummins мощностью 314 л.с. (1050 Нм), работающим с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и 4-ступенчатой раздаточной коробкой, а также системой полного привода с межосевым дифференциалом. Максимальная скорость автомобиля составляет 140 км/ч.

Dongfeng Warrior MS600 может быть выполнен в различных модификациях, в том числе с надстройкой-кунгом, а также с трехместной, шестиместной или пятиместной кабиной. Размеры новинки составляют 5970x2160x2155 мм при колесной базе 3700 мм. Снаряженная масса однорядного шасси составляет 3750 кг, а двурядного — 3915 кг. Внедорожник способен преодолевать брод глубиной 800 мм.

В список оборудования входят кожаный мультируль, цифровая приборная панель, мультимедиа-система с сенсорным экраном, климат-контроль, различные системы помощи при вождении и функция ночного видения. Цены варьируются в диапазоне от 487 тыс. до 639 тыс. юаней (около 5,2-6,9 млн рублей по актуальному курсу).

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