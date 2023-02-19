Тысячи птиц пронеслись над дорогой на Кубани

В Краснодарском крае тысячи птиц появились на трассе, мешая водителям. Об этом сообщает Telegram-канал «Темрюк-инфо».

Необычное явление было зафиксировано на трассе между станицей Голубицкой и Темрюком.

На небольшом дорожном участке птицы в большом количестве садились на дорогу. Они взлетали только, когда автомобили приближались вплотную, практически из-под колес.

Автомобилисты были ошарашены такими стаями птиц.

«Ё-мое!» - говорит водитель на видео.

Пользователи в комментариях пишут, что причиной большого скопления пернатых могло стать низкое атмосферное давление или рассыпанное зерно на подъездах к зерновым терминалам.