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1 час назад

Тысячи птиц пронеслись над дорогой на Кубани

Елена Прошина

В Краснодарском крае тысячи птиц появились на трассе, мешая водителям. Об этом сообщает Telegram-канал «Темрюк-инфо».

Необычное явление было зафиксировано на трассе между станицей Голубицкой и Темрюком.

На небольшом дорожном участке птицы в большом количестве садились на дорогу. Они взлетали только, когда автомобили приближались вплотную, практически из-под колес.

Автомобилисты были ошарашены такими стаями птиц.

«Ё-мое!» - говорит водитель на видео.

Пользователи в комментариях пишут, что причиной большого скопления пернатых могло стать низкое атмосферное давление или рассыпанное зерно на подъездах к зерновым терминалам.

Ранее орнитолог объяснил появление огромной стаи ворон над Киевом.

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