Nissan превратит в электромобили Qashqai, X-Trail и Juke

Компания Nissan превратит в электрокары Qashqai, X-Trail и Juke.

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Британскому журналу Autocar удалось побеседовать с главой европейского филиала марки Гийомом Картье, и топ-менеджер заявил, что процесс электрификации начнётся с гибридов e-Power. По неофициальным данным, первым электромобилем Nissan новой волны станет Juke EV, а перед дебютом Qashqai EV появится одноимённый заряжаемый гибрид. Переход на электротягу должен остановить падение продаж Nissan.

Босс Nissan Europe считает переход от гибридной системы e-Power к полному отказу от двигателей внутреннего сгорания логичным, однако «батарейные» Qashqai, X-Trail и Juke не заменят гибриды, а дополнят гамму. Изменение типа силовых установок — ответ Nissan на обвал продаж на ключевых рынках.

В Nissan признают, что пока электрификация бестселлеров находится на ранней стадии. Вероятно, «батарейные» Qashqai, X-Trail и Juke будут базироваться на платформе CMF-EV альянса Renault-Nissan, но получат литий-ионную тяговую батарею нового поколения. Журналисты Autocar опасаются, что после перевода на электротягу цены на популярные кроссоверы Nissan взлетят до небес.