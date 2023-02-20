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30 минут назад

Nissan превратит в электромобили Qashqai, X-Trail и Juke

Motor.ru

Компания Nissan превратит в электрокары Qashqai, X-Trail и Juke.

Nissan превратит в электромобили Qashqai, X-Trail и Juke
Фото: AutocarAutocar

Британскому журналу Autocar удалось побеседовать с главой европейского филиала марки Гийомом Картье, и топ-менеджер заявил, что процесс электрификации начнётся с гибридов e-Power. По неофициальным данным, первым электромобилем Nissan новой волны станет Juke EV, а перед дебютом Qashqai EV появится одноимённый заряжаемый гибрид. Переход на электротягу должен остановить падение продаж Nissan.

Босс Nissan Europe считает переход от гибридной системы e-Power к полному отказу от двигателей внутреннего сгорания логичным, однако «батарейные» Qashqai, X-Trail и Juke не заменят гибриды, а дополнят гамму. Изменение типа силовых установок — ответ Nissan на обвал продаж на ключевых рынках.

В Nissan признают, что пока электрификация бестселлеров находится на ранней стадии. Вероятно, «батарейные» Qashqai, X-Trail и Juke будут базироваться на платформе CMF-EV альянса Renault-Nissan, но получат литий-ионную тяговую батарею нового поколения. Журналисты Autocar опасаются, что после перевода на электротягу цены на популярные кроссоверы Nissan взлетят до небес.

Продажи электромобиля Nissan Ariya показывают, что пока европейцы готовы переплачивать. В 2022 году «батарейный» кроссовер разошёлся тиражом 3,2 тысячи экземпляров, оставив позади X-Trail с результатом 2,4 тысячи штук. Впрочем, результат X-Trail не самый показательный, ведь спрос в Европе снизился на рекордные 74 процента.

Автоновости,Nissan,
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