В России начались официальные продажи «подогретых» Hyundai Tucson

В России появились кроссоверы Hyundai Tucson N Line с официальной гарантией.

Фото: © Hyundai Tucson N Line © Hyundai Tucson N Line

О начале продаж «подогретой» версии узнали в «Авторевю». Коллеги выяснили, что в дилерскую сеть поступила партия из 350 машин 2022 года выпуска, причём встречается и калининградская, и корейская сборка. В конфигураторе на российском сайте hyundai.ru модификация Tucson N Line так и не появилась, но у столичных дилеров машины уже есть в наличии.

Мировая премьера Hyundai Tucson N Line состоялась два года назад. За рубежом кроссоверы со спортпакетом отличаются не только декором, но и перенастроенной подвеской, а также перекалиброванным рулевым управлением, но у версии для России доработок минимум.

Узнать «наш» Tucson N Line можно по оригинальному обвесу, накладкам на крыльях в цвет кузова, нестандартным 19-дюймовым дискам, двустволке выхлопа и шильдикам. В салоне появляются спортивные кресла, пухлый руль, металлические накладки на педалях и яркая прострочка.

Пакет N Line совместим с тремя «старшими» комплектациями, но выбирать технику не придётся: есть единственный вариант с 2,0-литровым турбодизелем (186 сил, 460 Нм), 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.