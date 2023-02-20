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1 час назад

У Volvo появился «очень черный» кроссовер XC60

Motor.ru

Для среднеразмерной модели предложен пакет Black Edition, который включает в себя 21-дюймовые антрацитовые легкосплавные пятиспицевые колёса, полный заводской антихром, тёмную отделку интерьера и расширенный набор базового оборудования. Доплата за исполнение Black Edition в Нидерландах составит от 1000 до 1500 евро. Цены на спецверсию кроссовера XC60 в этой стране стартуют с 74 995 евро.

У Volvo появился «очень черный» кроссовер XC60
Фото: VolvoVolvo

Продажи Volvo XC60 в Европе давно не растут, поэтому привлечение внимания за счёт спецверсий логично. Однако пакет Black Edition не назовёшь оригинальным: в прошлом году по аналогичному рецепту дорабатывали седаны S60 для Северной Америки.

Интересно, что в Германии доплата за исполнение Black Edition больше, ведь там Volvo предлагает не только декор: в пакет включены передние кресла с электрорегулировками и памятью настроек, полностью светодиодные фары, виртуальная приборная панель, панорамная крыша с люком и «премиальная» аудиосистема Harman Kardon. Единственная не чёрная деталь в салоне — вставки из анодированного алюминия. Технику изменения не затронули: доступны те же модификации B5, T6 и T8.

В этом году от Volvo ждут и более громких премьер: по неофициальным данным, в разработке находится электрический премиум-минивэн. Дебют шведской марки в сегменте MPV любопытен, но перспективы однообъёмника за пределами китайского рынка остаются туманными.

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