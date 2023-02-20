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2 часа назад

В Минтрансе задумали заменить автомобили электросамокатами

Елена Прошина

Минтранс РФ требует от регионов создать парковки и инфраструктуру для использования электросамокатов. Таким образом ведомство хочет, чтобы средства индивидуальной мобильности заменили автомобили и общественный транспорт, пишет «Коммерсантъ».

В Минтрансе задумали заменить автомобили электросамокатами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующее письмо Минтранс направил региональным властям в связи с вступлением в силу с 1 марта новой редакции ПДД, где регулируются вопросы движения СИМ. В письме отмечается, что власти должны заранее создать условия для безопасного использования таких транспортных средств. В частности, необходимо оборудовать парковки в местах общего пользования. Таким образом ведомство хочет мотивировать граждан использовать электросамокаты вместо личного и общественного транспорта.

По словам экспертов, письмо не сможет заставить региональные власти исполнять его. По мнению главы «Союза пешеходов» Владимира Соколова, лучше бы ведомство выделило деньги на создание велодорожек, чтобы СИМ не мешали проходу пешеходов.

«Можно направить на эти цели деньги, собираемые в качестве штрафов, — это десятки миллиардов рублей в год. То, что делается сейчас, безопасность движения только снизит», - сказал он.

Однако эксперты полагают, что новые изменения в ПДД должны пройти новые обсуждения, так как еще остаются вопросы, которые необходимо урегулировать. К примеру, предлагается пересмотреть нормы разрешенной скорости СИМ, а также порядок применения новых знаков.

Автоновости,Владимир Соколов,Коммерсант,Минтранс РФ,
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