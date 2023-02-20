Движение на Крымском мосту полностью остановлено в обе стороны из-за массового ДТП с участием трех автомобилей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в аварии погибли три человека, еще один пострадал.

Авария произошла в 7:25 мск. Выжившего удалось деблокировать из транспортного средства, его состояние пока не известно. Подробности происшествия уточняются.

Напомним, что в ночь на понедельник, 20 февраля, две легковые машины столкнулись в Ленинградской области на 15-м километре трассы Зеленогорск — Приморск — Выборг. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе восьмилетний ребенок. Еще один пассажир, годовалый мальчик, пострадал, он находится в реанимации.