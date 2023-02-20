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1 час назад

Geely анонсировала новый кроссовер Galaxy L7. Его создали на платформе Volvo

Российская Газетаиещё 2

В конце прошлого месяца компания Geely сообщила, что готовит новую линейку моделей, позднее объявили её название Galaxy. Теперь показан тизер одного из автомобилей, которые войдут в её состав.

Geely анонсировала новый кроссовер, его создали на платформе Volvo
Фото: Пресс-служба GeelyПресс-служба Geely

На первых тизерах Galaxy китайцы показали седан, правда, пока есть сомнения, что речь идёт о серийной модели. На новом тизере - фас кроссовера, его имя уже известно: Galaxy L7.

Также есть информация о платформе автомобиля. Он построен на e-CMA - модернизированной под силовые установки на новой энергии архитектуре CMA, разработанной Volvo. Модели Galaxy будут выпускаться с гибридной и чисто электрической трансмиссиями с применением плоских аккумуляторов Geely.

Премьера Galaxy L7 состоится 23 февраля 2023 года в рамках конференции Geely Galaxy New Energy Strategy. На этом же мероприятии, возможно, покажут и анонсированный ранее седан.

Тем временем в России Geely готовится к продажам кроссовера Okavango и конкурента Toyota Camry.

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