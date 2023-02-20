Оползень разрушил часть федеральной трассы в Сочи

Место обрушения было огорожено, так как движение грунта до сих пор продолжается. На месте происшествия сейчас работают 11 рабочих и четыре единицы техники. В настоящее время автомобильное движение происходит в реверсивном режиме, регулируемое сотрудниками ГИБДД. При этом работники «Черноморья» принимают все необходимые меры о нормализации движения. Сейчас на пострадавшем участке трафик низкий, затора нет.