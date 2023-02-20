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1 час назад

Оползень разрушил часть федеральной трассы в Сочи

Елена Прошина

Причиной обрушения части федеральной автодороги Джубга-Сочи стал оползень, образовавшийся из-за ливней в последние дни, сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье». Об этом пишет РИА Новости.

Оползень разрушил часть федеральной трассы в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На участке км 70+570 - 70+620 по обратному ходу близ поселка Дедеркой Туапсинского района Сочи федеральной трассы А-147 Джубга - Сочи произошел оползень, который разрушил часть дорожного полотна», - отмечается в сообщении.

Место обрушения было огорожено, так как движение грунта до сих пор продолжается. На месте происшествия сейчас работают 11 рабочих и четыре единицы техники. В настоящее время автомобильное движение происходит в реверсивном режиме, регулируемое сотрудниками ГИБДД. При этом работники «Черноморья» принимают все необходимые меры о нормализации движения. Сейчас на пострадавшем участке трафик низкий, затора нет.

По данным местного МЧС, на ближайшие два дня в регионе прогнозируется мокрый снег с дождем, а также сильный ветер, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду.

Автоновости,ГИБДД,
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