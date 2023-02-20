Оползень разрушил часть федеральной трассы в Сочи

Причиной обрушения части федеральной автодороги Джубга-Сочи стал оползень, образовавшийся из-за ливней в последние дни, сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье». Об этом пишет РИА Новости.
«На участке км 70+570 - 70+620 по обратному ходу близ поселка Дедеркой Туапсинского района Сочи федеральной трассы А-147 Джубга - Сочи произошел оползень, который разрушил часть дорожного полотна», - отмечается в сообщении.
Место обрушения было огорожено, так как движение грунта до сих пор продолжается. На месте происшествия сейчас работают 11 рабочих и четыре единицы техники. В настоящее время автомобильное движение происходит в реверсивном режиме, регулируемое сотрудниками ГИБДД. При этом работники «Черноморья» принимают все необходимые меры о нормализации движения. Сейчас на пострадавшем участке трафик низкий, затора нет.
По данным местного МЧС, на ближайшие два дня в регионе прогнозируется мокрый снег с дождем, а также сильный ветер, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду.