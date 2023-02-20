Россияне назвали самые важные характеристики авто

Россияне, принявшие участие в опросе «Росгосстраха» и «Автодома», назвали самыми важными опциями в своих будущих авто подогрев сидений, лобового стекла и зеркал, а также климат-контроль. Об этом рассказала «Российская газета».

Более 90 процентов респондентов назвали главным фактором при покупке авто наличие в салоне желаемой комплектации.

При этом 73 процента опрошенных согласны ждать нужную комплектацию не больше месяца, остальные - так долго, как потребуется.

Самыми важными функциями для россиян оказались подогрев сидений, руля, лобового стекла / зеркал (выбрал 31 процент опрошенных), климат-контроль (30 процентов), система автозапуска (23 процента) и камера заднего вида (15 процентов).

Среди «функций мечты» - парктроник (40 процентов респондентов), доводчики для дверей (23 процента), дистанционный запуск двигателя (20 процентов), ассистент парковки (десять процентов) и неоновая подсветка решетки радиатора (шесть процентов).

77 процентов опрошенных заявили о готовности доплачивать за необходимые функции в авто, а 23 процентам достаточно базовой комплектации от производителя.

Большинство опрошенных - 93 процента - владеют машинами иностранного производства.

Результаты исследования «СберАвто» и «Работа.ру» ранее показали, что больше половины россиян хотели купить машину в 2023 году, но только семь процентов точно решились на это.