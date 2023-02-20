Движение на Крымском мосту восстановили после массового ДТП

Движение на Крымском мосту восстановлено после ДТП с участием трех машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Темрюкского района Краснодарского края.

Напомним, что авария произошла в 7:25 мск. В результате происшествия погибли три человека, еще один пострадал — его деблокировали из автомобиля. Движение временно останавливали в обе стороны. Подробности и обстоятельства столкновения выясняются.

Последний раз движение по Крымскому мосту полностью останавливали после теракта 8 октября 2022 года, когда на переправе через Керченский пролив взорвался грузовик. В результате происшествия загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушились два автомобильных пролета.