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1 час назад

Движение на Крымском мосту восстановили после массового ДТП

Никита Бородкин

Движение на Крымском мосту восстановлено после ДТП с участием трех машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Темрюкского района Краснодарского края.

Напомним, что авария произошла в 7:25 мск. В результате происшествия погибли три человека, еще один пострадал — его деблокировали из автомобиля. Движение временно останавливали в обе стороны. Подробности и обстоятельства столкновения выясняются.

Последний раз движение по Крымскому мосту полностью останавливали после теракта 8 октября 2022 года, когда на переправе через Керченский пролив взорвался грузовик. В результате происшествия загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушились два автомобильных пролета.

19 февраля председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что следователи подтвердили причастность украинских спецслужб к происшествию.

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