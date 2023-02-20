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37 минут назад

В России появится еще одна марка из Китая. Продажи кроссоверов стартуют весной

Российская Газета

Марка Jetour начнет работу в России уже в марте или апреле. На первом этапе потребителям будут доступны два кроссовера - X90 и Dasheng, сообщает портал "Китайские автомобили". В будущем к ним, возможно, присоединятся и другие модели. В частности, X70 и X70 Plus.

Весной в России стартуют продажи кроссоверов еще одной китайской марки
Фото: www.autohome.com.cnwww.autohome.com.cn

Издание также отмечает, что в едином госреестре юрлиц неожиданно нашлась "Джетур Моторс Рус" с крупным уставным капиталом - более 800 млн рублей.

Основной деятельностью компании называется торговля легковыми и малотоннажными грузовыми автомобилями, мотоциклами, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями к ним, а также техобслуживание и ремонт автотранспортных средств.

По предварительной информации, Jetour Dasheng оценят в 2,2 млн рублей, а X90 будет стоить около 4 млн рублей. В Китае первый продают в пересчете на рубли за 1,08-1,47 млн. Второй - за 1,52-1,87 млн рублей.

Jetour - один из новых суббрендов Chery, который в январе этого года отметил 5-летие. Когда марка только выходила на рынок Китая, ее позиционировали как бренд автомобилей для путешествий.

Автоновости,Chery,
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