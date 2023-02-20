Пока многие автопроизводители уходят из нашей страны, а российские заводы испытывают трудности с поставками комплектующих, освободившуюся нишу стремятся занять другие компании. Среди них есть как уже знакомые россиянам марки, так и абсолютно новые бренды. Основное внимание при этом уделено сегменту бюджетных машин. Новинки заменят собой Hyundai Solaris, Kia Rio или Volkswagen Polo, а их главными конкурентами станут продукция АвтоВАЗа и «серые» автомобили зарубежной сборки, ввезённые в Россию по параллельному импорту.