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15 минут назад

Бюджет на этот год: новые доступные автомобили для России

Motor.ru

Пока многие автопроизводители уходят из нашей страны, а российские заводы испытывают трудности с поставками комплектующих, освободившуюся нишу стремятся занять другие компании. Среди них есть как уже знакомые россиянам марки, так и абсолютно новые бренды. Основное внимание при этом уделено сегменту бюджетных машин. Новинки заменят собой Hyundai Solaris, Kia Rio или Volkswagen Polo, а их главными конкурентами станут продукция АвтоВАЗа и «серые» автомобили зарубежной сборки, ввезённые в Россию по параллельному импорту.

1/18 IKCO Tara. Начались поставки иранских машин в нашу страну: в нынешнем году фирма Iran Khodro намерена продать здесь две тысячи экземпляров
Фото: Motor.ru
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2/18 Первым появится седан на основе Peugeot 301 11-летней давности. «Атмосферник» объёмом 1,6 литра (113 лошадиных сил, 144 Нм) работает с пятиступенчатой механикой либо шестидиапазонным автоматом
Фото: Motor.ru
3/18 IKCO Dena. Другая четырёхдверка — это обновлённая версия знакомой нам модели Samand на базе Peugeot 405. 1,6-литровый турбодвигатель выдаёт 150 лошадиных сил и 215 Нм
Фото: Motor.ru
4/18 Эксперты прогнозируют стоимость на уровне Lada: именно продукция АвтоВАЗа составит основную конкуренцию иранским седанам. Впрочем, ни одна из двух машин пока не получила Одобрения типа транспортного средства
Фото: Motor.ru
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5/18 SAIPA Shahin. Второй по величине иранский автопроизводитель, название которого расшифровывается как Société Anonyme Iranienne de Production Automobile, уже нашёл для своих моделей официального дистрибьютора в России
Фото: Motor.ru
6/18 Седан построен на немолодой платформе Toyota B и оснащён 112-сильным турбомотором объёмом 1,5 литра в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач
Фото: Motor.ru
7/18 SAIPA Saina. Другой седан марки создан на доработанной иранцами «тележке» от Kia Pride. Он короче Shahin приблизительно на 20 сантиметров
Фото: Motor.ru
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8/18 Под капотом — 1,5-литровый 87-сильный атмосферный мотор, поэтому машина наверняка будет доступнее, чем Shahin
Фото: Motor.ru
9/18 SAIPA Quik. Третьей моделью марки станет хэтчбек на той же платформе, что и Saina. У седана позаимствован и «атмосферник»
Фото: Motor.ru
10/18 Длина машины составляет 4005 миллиметров, ширина — 1678 миллиметров, высота — 1492 миллиметра
Фото: Motor.ru
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11/18 Changan Eado. Китайская компания привезёт в нашу страну седан, сравнимый по габаритам с Hyundai Elantra или Toyota Corolla. Его выпускают в Китае уже почти пять лет, а два года назад серьёзно обновили
Фото: Motor.ru
12/18 Безнаддувный двигатель объёмом 1,6 литра выдаёт 128 лошадиных сил и 161 Нм, а сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. 1,4-литровый турбомотор (160 сил и 260 Нм) работает с семидиапазонным «роботом»
Фото: Motor.ru
13/18 Kaiyi E5. На «Автоторе» наладили сборку китайского седана: в этом году сделают порядка 30 тысяч экземпляров. По уровню оснащения автомобиль расположится между Kia Rio и Cerato, но конкурировать будет с Lada
Фото: Motor.ru
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14/18 Поставки дилерам стартуют в конце нынешнего квартала. В дальнейшем на конвейер встанут ещё три модели бренда
Фото: Motor.ru
15/18 Beijing X3 и X35. На «Автоторе» снова могут начать выпуск X3, но на сей раз это не BMW. Предложены 116-сильный «атмосферник» и турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил. Предложены пяти- или шестиступенчатая механика и вариатор
Фото: Motor.ru
16/18 Несмотря на разные обозначения, X3 и X35 — по сути одна и та же модель. Нынешняя версия знакома китайцам уже четыре года, а ещё она представлена, скажем, в Иране
Фото: Motor.ru
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17/18 Omoda S5. Седан от Chery выйдет на российский рынок под суббрендом. Модель сопоставима по габаритам с Hyundai Elantra, Kia Cerato или Toyota Corolla
Фото: Motor.ru
18/18 В нашей стране появятся машины китайского производства с бензиновым атмосферным мотором объёмом 1,5 литра (113 лошадиных сил, 138 Нм) и вариатором. Передняя подвеска — стойки McPherson, задняя — полузависимая балка
Фото: Motor.ru
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