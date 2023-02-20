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1 час назад

Дилеры рассказали про апрельский старт продаж обновленной Lada Vesta

Газета.Ru

Старт продаж обновленных Lada Vesta 2023 года выпуска запланирован на апрель, рассказали в одном из дилерских центров бренда, передает Autonews.ru.

Дилеры рассказали про апрельский старт продаж обновленной Lada Vesta
Фото: Lada Lada

По словам представителя дилера, первые партии Vesta получат систему ABS и 8-клапанные 90-сильные двигатели «ВАЗ-11182», которые также устанавливаются в Lada Granta. В мае этого года в продаже должны появиться Vesta с 16-клапанными моторами «ВАЗ-21129» мощностью в 106 л.с.

В одном из автосалонах в продаже оказалась рестайлинговая Lada Vesta 2022 года выпуска со 106-сильным мотором и 5-ступенчатой механической трансмиссией. Цена автомобиля составила 1,9 млн руб. Продавец отметил, что на новые Vesta цены не снизятся.

Производство Lada Vesta было перенесено в Тольятти из Ижевска, где в начале прошлого года удалось выпустить несколько сотен таких автомобилей. Рестайлинговая модель отличается дизайном бамперов и оптики, а также элементами интерьера и наличием 10-дюймового экрана медиасистемы с виртуальной приборной панелью в самых оснащенных комплектациях.

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