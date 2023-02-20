Porsche Taycan 2024 года замечен на тестах в обманчивом камуфляже

Философия дизайна Porsche Taycan EV восходит к концепту Mission E 2015 года, который сейчас немного устарел. Неудивительно, что немецкий производитель спортивных автомобилей работает над фейслифтингом.

Шпионские снимки, опубликованные Motor1, могут сначала сбить с толку, потому что автомобиль под тестовой пленкой выглядит точно так же, как серийный Taycan. Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживаются новые воздухозаборники под фарами, тщательно спрятанные с помощью липкой ленты в тон кузова. Эта же лента маскирует изменения в дизайне переднего бампера. Фары выглядят стандартно, но позже их можно было бы обновить.