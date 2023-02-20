Назван срок начала продаж новых Lada Vesta NG

Продажи новых Lada Vesta NG 2023 года выпуска начнутся в апреле. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на дилерский центр бренда.

Первые партии Lada Vesta NG наделят ABS и 8-клапанными 90-сильными двигателями ВАЗ-11182, заявили в одном из автосалонов. Такие сейчас устанавливают в Lada Granta.

Появление более мощных 16-клапанных ВАЗ-21129 мощностью в 106 л.с. ожидается в мае.

В топовых комплектациях Vesta NG будут оснащены сенсорной мультимедиасистемой с вертикальным экраном и виртуальной приборной панелью, сообщил дилер.

Портал обратил внимание на объявление о продаже Lada Vesta NG 2022 года выпуска в другом дилерском центре. Автомобиль наделили

106-сильным двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Стоимость модели составляет 1,9 млн руб. Согласно заявлению продавца, цены на новые Vesta NG корректироваться в меньшую сторону не будут.