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1 час назад

СМИ: Росатом предложил давать автозаводам субсидии на российские аккумуляторы

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Госкорпорация "Росатом" предлагает предоставлять прямые субсидии отечественным автозаводам для покрытия части затрат на покупку российских тяговых батарей для электромобилей, рассказала глава топливной компании ТВЭЛ Наталья Никипелова в ходе совещания в Минпромторге России. Об этом 20 февраля сообщили источники "Коммерсанта".

Росатом предложил давать автозаводам субсидии на отечественные аккумуляторы
Фото: ПрофильПрофиль

В Росатоме считают, что такой шаг снизит цену электромобилей и повысит спрос на них. Субсидия может понадобиться до конца 2028 года. Ожидается, что к этому времени в России локализуют производство компонентов аккумуляторов. Источником поддержки может стать федеральный проект "Электромобиль и водородный автомобиль", пояснили изданию в ТВЭЛ.

В рамках проекта к 2030 году в России планируется создать линейку электромобилей и автомобилей на водородном топливе. На его реализацию предполагается направить средства из федерального бюджета. Проект курирует вице-премьер Андрей Белоусов.

Правительство РФ в августе 2021 года утвердило Концепцию по развитию производства и использования электрического транспорта. К 2030 году планируется выпускать не менее 10% электромобилей от общего объема производства транспорта в РФ и ввести в эксплуатацию свыше 25 тыс. зарядных станций.

Автоновости,Андрей Белоусов,Коммерсант,ТВЭЛ,Минпромторг,Росатом,Правительство РФ,
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