Росатом предложил давать автозаводам субсидии на отечественные аккумуляторы

Госкорпорация "Росатом" предлагает предоставлять прямые субсидии отечественным автозаводам для покрытия части затрат на покупку российских тяговых батарей для электромобилей, рассказала глава топливной компании ТВЭЛ Наталья Никипелова в ходе совещания в Минпромторге России. Об этом 20 февраля сообщили источники "Коммерсанта".

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В Росатоме считают, что такой шаг снизит цену электромобилей и повысит спрос на них. Субсидия может понадобиться до конца 2028 года. Ожидается, что к этому времени в России локализуют производство компонентов аккумуляторов. Источником поддержки может стать федеральный проект "Электромобиль и водородный автомобиль", пояснили изданию в ТВЭЛ.

В рамках проекта к 2030 году в России планируется создать линейку электромобилей и автомобилей на водородном топливе. На его реализацию предполагается направить средства из федерального бюджета. Проект курирует вице-премьер Андрей Белоусов.