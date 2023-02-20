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2 часа назад

Перечислены самые качественные автомобили. Антилидера все знают

Российская Газета

Американцы очень любят составлять рейтинги самых надёжных автомобилей. В прошлый раз своим исследованием поделилось агентство J.D. Power, теперь свой топ самых качественных представила другая крупная компания - Consumer Reports.

Consumer Reports представила свой список самых надёжных автомобилей
Фото: Пресс-служба BMWПресс-служба BMW

Рейтинг составлялся на основе испытаний, проводимых организацией, результатов опросов и всех доступных на момент подготовки списка краш-тестов. Первое место с 81 баллом "взяла" марка BMW, которая поднялась на две позиции по сравнению с прошлым годом. Subaru уступила совсем чуть-чуть - 79 баллов. В тройке лидеров оказался бренд Mini, у которого также 79 очков.

Lexus и Honda получили по 77 баллов, расположившись на четвёртом и пятом местах соответственно. На балл меньше набрали Toyota и Genesis и занимают шестую и седьмую строчки. Причём Genesis, отмечают составители рейтинга, совершил самый большой скачок - сразу на 12 позиций вверх.

На восьмом месте - Mazda с 75 баллами, за ней, уступив балл, идёт Audi. Замыкает десятку лидеров списка самых надёжных авто Kia, у которой 73 балла.

Неизменным, причём в рейтингах различных агентств и исследовательских центров, остаётся антилидер: самые ненадёжные автомобили выпускает Land Rover (45 баллов). Чуть лучше обстоят дела с качеством у Jeep - 46 баллов. На третьем месте с конца расположилась марка Jaguar - 52 балла, далее с разницей в балл идут Alfa Romeo и Mitsubishi.

Отдельно стоит отметить результаты нескольких марок. Например, Lincoln поднялся на 10 строчек, набрав 66 баллов и заняв 16 место. Бренд обошёл Volkswagen и Volvo, у которых 64 балла, Cadillac (62 балла) и Mercedes-Benz (56 баллов). Да, у Tesla, несмотря на все свидетельства о посредственном качестве сборки, накопилось 66 баллов, то есть столько же, сколько взял "Линкольн".

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