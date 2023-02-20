Рестайлинговую Hyundai Sonata подловили без камуфляжа

Как и ожидалось, седан радикальго сменил имидж. А вот коснулись ли реформы техники – неизвестно.

Фото: autospy.net autospy.net

Шпионы уже не раз ловили тестовые образцы обновленной Hyundai Sonata, но те машины были замаскированы. Теперь же появились кадры с «четырехдверкой», лишенной камуфляжа: эти фото выложили на корейском сайте Autospy, они были сделаны во время съемок для рекламы. Напомним, модель актуального поколения с заводским индексом DN8 в строю с 2019 года, и у нее довольно эффектная внешность. Тем не менее, в Хёндэ решили кардинально переделать дизайн.

Итак, Сонате полностью перекроили передок: «четырехдверке» достались иные бампер и радиаторная решетка, новые фары установили ниже, чем у дореформенной модели, вдобавок над ними отныне красуются две сплошные полоски, выполняющие роль дневных ходовых огней (в стиле старшего седана Hyundai Grandeur). У задних фонарей прежняя форма, но начинка – новая; кроме того, вместо тонкой линии их объединяет довольно массивная плашка.

autospy.net

Габариты преобразившейся Hyundai Sonata пока неизвестны. Длина дореформенного седана (в корейской спецификации) составляет 4900 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1445 мм, колесная база – 2840 мм.

Отдельных фото интерьера нет. Не исключено, что внутри новые виртуальная приборка, мультимедийная система и блок управления климат-контролем. Еще могли заменить материалы отделки.

дореформенная Hyundai Sonata

О технике по-прежнему ни слова. На домашнем рынке дорестайлинговая Соната доступна с бензиновыми «атмосферником» 2.0 (160 л.с.) и «турбочетверкой» 1.6 (180 л.с.), в Корее также можно купить седан с газовым мотором 2.0 LPI (146 л.с.) и гибрид с установкой на основе двухлитрового двигателя.