Весной в России стартуют продажи кроссоверов еще одной китайской марки

На российском автомобильном рынке весной появится китайский бренд Jetour. Об этом сообщает «Китайские автомобили».
В марте-апреле в стране начнут продавать кроссоверы X90 и Dasheng. В дальнейшем линейку пополнят другие модели, говорится в публикации. Речь идет, в частности, о X70 и X70 Plus.
Портал обратил внимание на появление в едином госреестре юрлиц «Джетур Моторс Рус» с крупным уставным капиталом в более чем 800 млн рублей. Ключевая деятельность компании - торговля легковыми и малотоннажными грузовыми автомобилями, мотоциклами, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями к ним, а также техобслуживание и ремонт автотранспортных средств, говорится в заметке.
Jetour Dasheng, вероятно, оценят в 2,2 млн рублей, а X90 - в 4 млн рублей. На территории КНР первую модель можно приобрести за 1,08-1,47 млн, вторую - за 1,52-1,87 млн рублей.
Jetour является одним из новых суббрендов Chery.
Ранее РИА Новости сообщило, что новые китайские машины в РФ в ближайшие три месяца, вероятно, незначительно взлетят в цене в связи с ослаблением курса рубля и постоянным удорожанием услуг логистики. По словам директора по продажам новых автомобилей «Рольф» Максима Златокрыльца, наибольший рост стоимости китайских авто был зафиксирован весной прошлого года. Корейские и японские машины подорожали из-за их дефицита на рынке, а цены на китайские повысились из-за стремления производителей следовать тенденции и их желания нарастить прибыль.