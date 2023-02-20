Весной в России стартуют продажи кроссоверов еще одной китайской марки

На российском автомобильном рынке весной появится китайский бренд Jetour. Об этом сообщает «Китайские автомобили».

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

В марте-апреле в стране начнут продавать кроссоверы X90 и Dasheng. В дальнейшем линейку пополнят другие модели, говорится в публикации. Речь идет, в частности, о X70 и X70 Plus.

Портал обратил внимание на появление в едином госреестре юрлиц «Джетур Моторс Рус» с крупным уставным капиталом в более чем 800 млн рублей. Ключевая деятельность компании - торговля легковыми и малотоннажными грузовыми автомобилями, мотоциклами, автомобильными деталями, узлами и принадлежностями к ним, а также техобслуживание и ремонт автотранспортных средств, говорится в заметке.

Jetour Dasheng, вероятно, оценят в 2,2 млн рублей, а X90 - в 4 млн рублей. На территории КНР первую модель можно приобрести за 1,08-1,47 млн, вторую - за 1,52-1,87 млн рублей.

Jetour является одним из новых суббрендов Chery.