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2 часа назад

Buick не планировал обновлять логотип – это вышло случайно

Motor.ru

Эскиз модернизированной эмблемы Buick случайно попался на глаза главе GM.

Новый логотип Buick появился из-за «счастливой случайности»
Фото: © Buick© Buick

Об этом в интервью Automotive News рассказал глава General Motors Марк Ройсс. По его словам, изначально менять эмблему, которая не обновлялась почти три десятилетия, не планировалось. Однако на одной из встреч с дизайнерами Ройссу на глаза попался эскиз обновленного логотипа, и так ему понравился, что он принял решение изменить айдентику Buick. Так и появилась новая эмблема.

Теперь щиты в эмблеме, которые используются с 1960 года, размещены в одну линию и больше не заключены в круг. Логотип восходит к родовому гербу основателя Buick Motor Car Company, шотландцу Дэвиду Данбару. Элементы символизировали три культовые модели компании: LeSabre, Invicta и Electra.

Прежний логотип BuickBuick

Стоит отметить, что Electra и Invicta (однако с иным написанием – Invista) присутствуют в актуальной линейке марки, и обе они создавались для Китая. Electra дебютировала в конце 2022 года. Это электрокар на платформе Ultium, в движение который приводит электромотор мощностью 245 лошадиных сил. Ему обещаны автопилот Super Cruise, который до этого работал только в США и Канаде, виртуальные приборы и медиасистема с функцией обновления «по воздуху».

Invista – кросс-купе 2022 года, тоже разработанное для китайского рынка. Модель базируется на архитектуре VSS-F от Buick Encore GX и комплектуется 1,5-литровым турбомотором 1.5 Ecotec на 184 лошадиных сил, работающим в паре с вариатором. Envista стала первым автомобилем Buick с аудиосистемой Tune Melody, созданной в сотрудничестве с Arkamys.

Автоновости,Buick,General Motors,
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