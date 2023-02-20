Новый логотип Buick появился из-за «счастливой случайности»

Эскиз модернизированной эмблемы Buick случайно попался на глаза главе GM.

Фото: © Buick © Buick

Об этом в интервью Automotive News рассказал глава General Motors Марк Ройсс. По его словам, изначально менять эмблему, которая не обновлялась почти три десятилетия, не планировалось. Однако на одной из встреч с дизайнерами Ройссу на глаза попался эскиз обновленного логотипа, и так ему понравился, что он принял решение изменить айдентику Buick. Так и появилась новая эмблема.

Теперь щиты в эмблеме, которые используются с 1960 года, размещены в одну линию и больше не заключены в круг. Логотип восходит к родовому гербу основателя Buick Motor Car Company, шотландцу Дэвиду Данбару. Элементы символизировали три культовые модели компании: LeSabre, Invicta и Electra.

Прежний логотип BuickBuick

Стоит отметить, что Electra и Invicta (однако с иным написанием – Invista) присутствуют в актуальной линейке марки, и обе они создавались для Китая. Electra дебютировала в конце 2022 года. Это электрокар на платформе Ultium, в движение который приводит электромотор мощностью 245 лошадиных сил. Ему обещаны автопилот Super Cruise, который до этого работал только в США и Канаде, виртуальные приборы и медиасистема с функцией обновления «по воздуху».