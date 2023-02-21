Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+17° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
38 минут назад

Стало известно о поиске преемника Илона Маска

Газета.Ruиещё 2

Компании Tesla нужно, чтобы Илон Маск начал искать своего потенциального преемника на посту генерального директора, учитывая огромный уровень стресса, в котором он находится. Об этом Business Insider заявил многолетний инвестор Tesla Росс Гербер.

В Tesla захотели найти преемника Илона Маска
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Многие поклонники Илона, похоже, думают, что он не человек, и я с этим не согласен. Этот огромный уровень стресса от руководства сразу Tesla, SpaceX и Twitter вреден для его здоровья», — отметил он.

Гербер заверил, что в такой ситуации не может быть уверен, что Маск способен максимально работать на благо Tesla. Он также указал на то, что с ним согласны и некоторые главные акционеры.

Проект Илона Маска оказался под угрозой закрытия

По данным издания, Гербер планирует баллотироваться в совет директоров Tesla и его поддерживает третий по величине акционер Tesla Лео Когуан.

«Я беспокоюсь о благополучии и здоровье Илона, независимо от того, как Tesla работает», — добавил бизнесмен.

Сам Маск признавал, что постоянное руководство тремя компаниями сказалось на его благополучии. Он также отмечал, что «никому не пожелает такой боли», рассуждая о работе над спасением Twitter от банкротства.

Ранее сообщалось, что Tesla обдумывает поглощение компании Sigma Lithium Corp., которая занимается добычей лития, основного элемента в аккумуляторах для электрокаров.

Автоновости,Tesla,Илон Маск,SpaceX,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий