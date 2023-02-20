В России появились пикапы Honda Ridgeline по цене от 4,4 млн рублей

Автомобильные дилеры начали поставлять на российский рынок новые пикапы Honda Ridgeline, выяснила «Газета.Ru». Такие машины предлагают продавцы из Владивостока и Москвы, о чем свидетельствуют объявления на официальных сайтах и их страницах в классифайдах.

Фото: Honda Honda

Так, дилер из Владивостока предлагает Honda Ridgeline за 4,4 млн руб. Автомобиль без пробега, страна вывоза – Южная Корея. Другой продавец, находящийся в Москве, предлагает такую же машину на 2 млн руб. дороже. Оба автомобиля произведены в 2022 году.

Пикап Ridgeline построен на базе кроссовера Honda Pilot. Длина модели составляет 5339 мм, ширина – 1996 мм, высота – 1798 мм, дорожный просвет — 194 мм. Автомобиль комплектуется 3,5-литровым бензиновым мотором мощностью 280 л.с., девятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Расход топлива в смешанном цикле езды составляет 11,2 л на 100 км.