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2 часа назад

В России появились пикапы Honda Ridgeline по цене от 4,4 млн рублей

Газета.Ru

Автомобильные дилеры начали поставлять на российский рынок новые пикапы Honda Ridgeline, выяснила «Газета.Ru». Такие машины предлагают продавцы из Владивостока и Москвы, о чем свидетельствуют объявления на официальных сайтах и их страницах в классифайдах.

В России появились пикапы Honda Ridgeline по цене от 4,4 млн рублей
Фото: HondaHonda

Так, дилер из Владивостока предлагает Honda Ridgeline за 4,4 млн руб. Автомобиль без пробега, страна вывоза – Южная Корея. Другой продавец, находящийся в Москве, предлагает такую же машину на 2 млн руб. дороже. Оба автомобиля произведены в 2022 году.

Пикап Ridgeline построен на базе кроссовера Honda Pilot. Длина модели составляет 5339 мм, ширина – 1996 мм, высота – 1798 мм, дорожный просвет — 194 мм. Автомобиль комплектуется 3,5-литровым бензиновым мотором мощностью 280 л.с., девятиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Расход топлива в смешанном цикле езды составляет 11,2 л на 100 км.

Модель Ridgeline оснащена передними и боковыми подушками безопасности, трехзонным климат-контролем, аудиосистемой с семью динамиками, системой контроля за полосой движения, помощником для старта в гору и камерой заднего вида.

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