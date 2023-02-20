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1 час назад

Компания Volkswagen выпустила новый седан Virtus 2023 года

Max-cars.ru

Новинку планируют продавать на территории 25 развивающих стран, включая Индию.

Volkswagen выпустил максимально простой седан для развивающихся стран
Фото: Max-cars.ruMax-cars.ru

Китайские издания опубликовали фотографии нового автомобиля Volkswagen для развивающихся стран. Речь идет о простом седане VW Virtus. Машина построена на комплектной платформе MQB A0 и имеет длину 4,56 метра с колесной базой 2,65 метра и ширину 1,75 метра. Ожидается, что основным рынком станет Индия и 24 развивающихся страны.

Новинка внешне похожа на весь модельный ряд компании. Но никаких модных излишеств нет. Все сделано максимально просто. В интерьере можно выделить только цифровую приборную модель и дисплей системы мультимедиа. В комплектации есть кожаный салон и центральный подлокотник. Для задних пассажиров создали отдельную регулировку кондиционирования и USB-порты.

На выбор покупателю намерены предложить 1-литровый и 1,5-лировый моторы. Мощностью будет 115 и 150 лошадиных сил соответственно. Оба варианта моторов могут комплектоваться 6-ступенчатой МКП. А вот с «автоматами» разница есть. Для 1-литрового агрегата предложат 6-диапазонную АКП. А для 1,5-литрового мотора устанавливают 7-диапазонную АКП с двойным сцеплением.

Стоимость новинки пока не названа.

Автоновости,Volkswagen,
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