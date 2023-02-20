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1 час назад

Электрокар на шасси УАЗа поступит в продажу летом 2023 года

Газета.Ruиещё 1

Поставки электрических грузовиков EVM Pro, которые построены на шасси УАЗ «Профи», начнутся во II квартале 2023 года. Предзаказ на первую партию машин уже открыт, рассказал гендиректор «Электромобили Мануфакчуринг Рус» Илья Рашкин, передает ТАСС.

Электрокар на шасси УАЗа поступит в продажу летом 2023 года
Фото: Антон Денисов/РИА «Новости»Антон Денисов/РИА «Новости»

По словам Рашкина, электрические грузовики можно будет приобрести напрямую у производителя и в автосалонах «Торгмаш» в Москве. EVM Pro доступны в трех модификациях — промтоварный фургон, еврофургон и изотермический фургон.

Открытие завода по серийному выпуску EVM Pro, который находится в ОЭЗ «Технополис Москва», запланировано на конец марта. Мощность производства составит 1 тыс. машин в год. Стоимость электрогрузовика из первой партии (250 машин) составит 4,5 млн руб. Запас хода электромобиля массой 3,5 тонны на одном заряде составит до 300 км, допустимая полезная нагрузка при этом может достигать 1 тонны.

В прошлом году сообщалось, что «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» заключила с государством специальный инвестиционный контракт (СПИК) на производство EVM Pro. Объем инвестиций в рамках СПИКа составит 286 млн руб., рассказывали в Минпромторге.

Автоновости,УАЗ,Минпромторг,
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