РИА Новости: состояние здоровья Костомарова оценивается как крайне тяжелое

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости. По информации источника, у спортсмена поражена часть головного мозга. "Состояние крайне тяжелое", - сообщил собеседник агентства. Напомним, что Костомаров попал в больницу 10 января с двусторонней пневмонией. На ее фоне у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп. В 2006 году Костомаров выиграл зимние Олимпийские игры в Турине вместе с Татьяной Навкой в соревнованиях спортивных пар. Вместе с ней фигурист дважды становился чемпионом мира, трижды побеждал на чемпионате Европы и в финале серии Гран-при. 8 февраля Костомаров отпраздновал свой 46-й день рождения. Ранее сообщалось, что у Романа Костомарова произошло кровоизлияние в мозг и образовалась гематома в лобной доле.