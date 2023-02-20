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2 часа назад

Быстро и безопасно: покупаем автомобиль с пробегом вместе с РОЛЬФ Финанс

Партнерский материал

Ситуация на автомобильном рынке способствует тому, что многие россияне интересуются покупкой автомобилей с пробегом. Как исполнить мечту и купить машину, которая будет радовать долгие годы, и при этом сэкономить?

Быстро и безопасно: покупаем автомобиль с пробегом вместе с РОЛЬФ Финанс
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Цена и надежность играют все большую роль в условиях нестабильности, и этим двум требованиям в полной мере отвечает новая программа кредитования от лидера автомобильного ритейла в России компании РОЛЬФ. Портфель брендов компании включает 27 автомобильных марок: Audi, BMW, Chery, Chrysler, Evolute, Exeed, Ford, Genesis, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, OMODA, Porsche, Renault, SKODA, Sollers, Toyota, Volkswagen, Voyah, Москвич. Дилерская сеть компании насчитывает 59 шоурумов и 3 мегамолла авто с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге.

Покупка с выгодой

С 1 февраля клиенты компании имеют возможность воспользоваться программой РОЛЬФ Финанс с максимально выгодными условиями, действующими как при оформлении кредита на автомобиль, так и при покупке страхового полиса на него.

Уникальность этого продукта заключается в том, что РОЛЬФ первый среди дилеров на российском рынке предоставляет клиентам услуги такого формата. Раньше комплексные программы по кредитованию и страховке были доступны только от производителей.

Изначально программа будет действовать для сегмента автомобилей с пробегом, однако впоследствии ожидается ее расширение на все автомобили, представленные в дилерских центрах РОЛЬФ. Благодаря РОЛЬФ Финанс покупатели могут получить кредит на автомобиль от ведущих банков всего под 9% годовых — это выгоднее, чем потребительский кредит или любые другие программы, доступные сегодня на рынке.

Для оформления достаточно всего двух документов, например, паспорта и водительского удостоверения. Займ можно взять на срок до 7 лет и на сумму до 8 млн рублей, при этом первоначальный взнос не обязателен. Партнерами РОЛЬФ Финанс выступили пять ведущих российских финансовых организаций: ПАО «Совкомбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Кредит Европа Банк (Россия)», АО «Тинькофф Банк», ООО «Драйв Клик Банк».

предоставлено пресс-службой

Благодаря слаженно выстроенной системе кредит выдается практически мгновенно — на принятие решения банком требуется не более 30 минут, пока покупатель спокойно оформляет оставшиеся документы в дилерском центре.

Еще одним преимуществом программы является возможность оформить полис страхования со скидкой. В феврале и марте каждому покупателю, оформившему КАСКО, предоставляется дополнительный месяц страховки бесплатно. Надежность и привлекательность программы подтверждает сотрудничество с пятью крупнейшими игроками страхового рынка России: компаниями АО «АльфаСтрахование», СПАО «Ингосстрах», ПАО «Группа Ренессанс Страхование», САО «ВСК» и АО «Тинькофф-Страхование».

«Мы уверены, что данный продукт сейчас наиболее актуален и станет проводником для клиентов при выборе финансовых инструментов: с программой РОЛЬФ Финанс покупка авто с пробегом становится прозрачной, легкой и выгодной», – отметила директор департамента продаж финансовых услуг РОЛЬФ Ольга Бойко.

Покупать автомобили с пробегом – безопасно

Немаловажно и то, что, покупая автомобиль с пробегом через компанию РОЛЬФ, можно быть уверенным в качестве и надежности машины, а также в том, что никаких обременений на ней нет, а история владения и обслуживания тщательно проверена специалистами.

Прежде чем попасть к покупателям, машины проходят диагностику и подготовку, а их отличное техническое состояние подтверждается 24 месяцами гарантии и защиты от технических неисправностей основных узлов и агрегатов, которые предоставляет РОЛЬФ.

Участникам программы «РОЛЬФ с пробегом» также гарантирована бесплатная эвакуация автомобиля по России в случае выявления неисправности в гарантийный период. При этом все машины с пробегом, продаваемые компанией, имеют положительную историю владения.

О компании РОЛЬФ

Компания РОЛЬФ основана в 1991 году. Дилерская сеть компании насчитывает 59 шоурумов и 3 мегамолла авто с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге.

В рейтинге крупнейших частных компаний Forbes 2021 РОЛЬФ признан лидером автомобильного ритейла в России. В рейтинге 50 самых дорогих российских брендов Brand Finance Russia 50 2021 компания РОЛЬФ заняла 30-е место (стоимость бренда – 463 млн. долларов США), став единственным автодилером в рейтинге. Согласно ежегодным рейтингам журнала АвтоБизнесРевю, компания РОЛЬФ является крупнейшим дилерским холдингом России по объемам продаж новых автомобилей с 2014 года по настоящее время и с 2013 года по сегодняшний день – по реализации автомобилей с пробегом.

Более подробную информацию можно найти на сайте www.rolf.ru.

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Рекламодатель: АО «РОЛЬФ»

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