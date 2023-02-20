В Ижевске начали штамповать детали кузова для автомобилей Lada

На бывшем заводе по выпуску Lada Vesta организовали производство запчастей.

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Как утверждает «Нетипичный АвтоВАЗ», предприятие «Lada Ижевск» получило от тольяттинской площадки оборудование для выпуска ряда деталей кузова – благодаря такой транслокации цех штамповки стал самым загруженным подразделением на ижевском заводе. На сегодняшний день штат «Lada Ижевск» насчитывает 1,1 тысячи человек, и некоторые процессы так и не были перезапущены с весны 2022 года, когда на заводе ввели режим простоя.

До весны прошлого года единственной модель, которую выпускал завод «Lada Ижевск», была Lada Vesta. Там же в феврале состоялась презентация модернизированной Vesta NG (New Generation): прежде, чем предприятие ушло в затяжной простой, успели собрать некоторое количество автомобилей, который затем разошлись по дилерам. Летом было объявлено, что сборку Vesta переносят на главный конвейер в Тольятти, а в ижевские мощности пообещали занять выпуском электрического e-Largus, но это случится еще нескоро.

Между тем еще в августе появилась информация о выпуске деталей кузова автомобилей Lada в Ижевске: тогда предприятие получило дорожную карту развития, в которой упоминалось производство комплектующих для Весты. Теперь выпуск запущен, однако штат сотрудников в полном объеме сохранить не удалось. Ижевский завод покинули 2,2 тысячи человек, а еще 100 человек, хоть и формально числятся работниками площадки, к работе до сих пор не вернулись.

Перенос производства Lada Vesta в Тольятти объясняется тем, что на главном конвейере есть возможность выпускать в два раза больше машин. Так, если «Lada Ижевск» изготавливал по 32 автомобиля в час, а в Тольятти можно производить по 60 экземпляров за то же время.