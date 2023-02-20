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22 минуты назад

Ford Mustang Mach-E оснастят «дешевыми» батареями

Motor.ru

На кроссоверы Ford Mustang Mach-E начнут ставить дешевые аккумуляторы.

Ford Mustang Mach-E оснастят «дешевыми» батареями
Фото: © Ford© Ford

В европейскую гамму электрокара добавят версии с литиево-железофосфатными батареями. Это позволит снизить зависимость от редкого и дорого кобальта, а также сделает машины чуть более доступными. К 2026 году у «Форда» появится свой завод по выпуску таких батарей — BlueOval Battery Park. Предприятие стоимостью 3,5 миллиарда долларов построят в американском штате Мичиган.

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Компания Ford заинтересовалась литиево-железофосфатными батареями (LFP) и собирается использовать их как альтернативу NMC в кроссоверах Mustang Mach-E. Преимущества перехода на новую химию европейские покупатели смогут оценить уже в этом году. А в 2026-м у «Форда» появится собственный завод по производству таких аккумуляторов — BlueOval Battery Park Michigan. Инвестиции в предприятие составят 3,5 миллиарда долларов. Это лишь небольшая часть их тех 50 миллиардов, что компания собирается потратить на электрическую мобильность.

Ford

Плюсы LFP — доступность сырья (как минимум нет дорого кобальта), выше пожарная безопасность и токи зарядки, дольше срок службы. Минусы — хуже работают в холоде, имеют меньше удельную емкость и мощность. Сначала такие батареи появятся на электрических «Мустангах», что несколько снизит цену. В 2024-м литиево-железофосфатные аккумуляторы начнут ставить на пикапы F-150 Lightning. В долгосрочной перспективе все находящиеся сегодня в разработке доступные модели будут оснащены LFP-батареями.

Таким образом Ford не только хочет сделать электрокары доступнее, но и в какой-то мере решить этические проблемы. Негативных ассоциаций с кобальтом предостаточно: тут и загрязнение среды, и ужасные условия в африканских горнодобывающих компаниях, и детский труд, и систематическое попрание прав человека. Но глобальная цель — стать углеродно нейтральной компанией. Иными словами, снизить выбросы парниковых газов до нуля на всех уровнях — от цепочек поставок сырья до непосредственно эксплуатации автомобилей. Чтобы этого добиться, нужно массово пересаживать покупателей на электрокары.

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