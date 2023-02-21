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2 часа назад

Hongqi снова перекроила дизайн нового кроссовера, который покажут в этом году

Российская Газетаиещё 1

В начале прошлой осени марка Hongqi, входящая в концерн FAW и отвечающая за модели сегмента "премиум", показала изображения несколько концептов, в числе которых был и кроссовер с открытой крышей с индексом E202. Уже через несколько дней после этого китайцы отчитались о запуске серийного производства модели, которая обзавелась крышей. Теперь Hongqi снова интригует картинками.

Hongqi снова перекроила дизайн нового кроссовера, который покажут в этом году
Фото: www.autohome.com.cnwww.autohome.com.cn

Судя по тому, что у автомобиля на изображениях отсутствуют ручки дверей, а вместо зеркал заднего вида установлены камеры, перед нами - концепт. Он или адаптированная к серийному производству версия должна быть представлена во втором полугодии, а массовый выпуск запланирован на следующий год. Да, мы тоже задаёмся вопросом: о серийном производстве какого авто рапортовали китайские СМИ в сентябре 2022 года?

Известно, что новинка базируется на платформе FME - это модульная архитектура, позволяющая создавать машины с колёсной базой от 2700 до 3450 мм, и поддерживающая 800-вольтное рабочее напряжение электрической силовой части и, соответственно, быструю зарядку (за 5 минут можно зарядиться на 300 км). На анонсе концептом китайцы говорили, что у новых авто на FEM может быть функция поворота колёс на 90 градусов для большей манёвренности, но вряд ли мы увидим её на E202.

Ранее "РГ" рассказывала о двух новых кроссоверах Hongqi, которые вот-вот выйдут на китайский рынок и могут добраться до российского.

www.autohome.com.cn
Автоновости,Кроссовер,FAW,
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